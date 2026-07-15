Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund: Aurich - Versuchtes Tötungsdelikt

Landkreis Aurich (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich - Versuchtes Tötungsdelikt

Zu einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil eines 57-jährigen Mannes kam es am Dienstag in Aurich. Nach ersten Erkenntnissen hielten sich das mutmaßliche Opfer und ein 30-jähriger Mann am Nachmittag gemeinsam in einer Wohnung in der Enno-Hektor Straße auf und gerieten in eine Auseinandersetzung. Beide Männer sind amtsbekannt. Im weiteren Verlauf soll der 30-Jährige mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf des 57-Jährigen eingewirkt haben. Der Verletzte rettete sich zu Nachbarn, die den Notruf wählten.

Der 57-jährige Mann aus Aurich wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Es besteht aktuell Lebensgefahr. Die Polizei hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen. Mitarbeitende der Kriminaltechnik aus Aurich untersuchten den Tatort und sicherten Spuren.

Der 30-jährige Tatverdächtige aus Aurich wurde von der Polizei noch am Dienstag vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich wurde der Beschuldigte am Mittwoch einem Haftrichter am Amtsgericht Aurich vorgeführt. Es wurde Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen. Der 30-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen werden durch den Zentralen Kriminaldienst der Polizei in Aurich unter Leitung der Staatsanwaltschaft Aurich fortgeführt.

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