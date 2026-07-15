PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund: Aurich - Versuchtes Tötungsdelikt

Landkreis Aurich (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich - Versuchtes Tötungsdelikt

Zu einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil eines 57-jährigen Mannes kam es am Dienstag in Aurich. Nach ersten Erkenntnissen hielten sich das mutmaßliche Opfer und ein 30-jähriger Mann am Nachmittag gemeinsam in einer Wohnung in der Enno-Hektor Straße auf und gerieten in eine Auseinandersetzung. Beide Männer sind amtsbekannt. Im weiteren Verlauf soll der 30-Jährige mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf des 57-Jährigen eingewirkt haben. Der Verletzte rettete sich zu Nachbarn, die den Notruf wählten.

Der 57-jährige Mann aus Aurich wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Es besteht aktuell Lebensgefahr. Die Polizei hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen. Mitarbeitende der Kriminaltechnik aus Aurich untersuchten den Tatort und sicherten Spuren.

Der 30-jährige Tatverdächtige aus Aurich wurde von der Polizei noch am Dienstag vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich wurde der Beschuldigte am Mittwoch einem Haftrichter am Amtsgericht Aurich vorgeführt. Es wurde Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen. Der 30-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen werden durch den Zentralen Kriminaldienst der Polizei in Aurich unter Leitung der Staatsanwaltschaft Aurich fortgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Alle Meldungen Alle
  • 15.07.2026 – 16:13

    POL-AUR: Esens - Pedelec-Fahrer flüchtet nach Unfall

    Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen Esens - Pedelec-Fahrer flüchtet nach Unfall In Esens ist am Dienstag ein Pedelec-Fahrer nach einem Verkehrsunfall geflüchtet. Gegen 8.35 Uhr fuhr eine 18-Jährige mit ihrem Pedelec auf dem Thunumer Weg, als ihr ein anderer Pedelec-Fahrer entgegenkam und sie touchierte. Die 18-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der andere Pedelec-Fahrer setzte seine Fahrt unerlaubt ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 14:10

    POL-AUR: Esens - Unfallflucht

    Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen Esens - Unfallflucht Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Esens. Am Montag zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf einem Parkplatz am Herdetor gegen den linken Außenspiegel eines Ford Fiesta. Es entstand Sachschaden. Der Verursacher flüchtete unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04971 926500 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund Pressestelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren