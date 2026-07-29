Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Seniorin an Haustür gestoßen und bestohlen

Groß-Gerau (ots)

Eine 88 Jahre alte Frau wurde am Mittwochmorgen (29.09.), gegen 9.00 Uhr, von einem Kriminellen an ihrer Haustür in der Mainzer Straße zur Seite gestoßen. Zudem entriss der Täter der Seniorin später das Telefon, mit dem sie die Polizei anrufen wollte. Der Unbekannte verschaffte sich in der Folge Zutritt in das Haus und entwendete dort Geld und Schmuck. Er flüchtete zu Fuß mit seiner Beute vom Tatort. Die Frau blieb unverletzt.

Eine eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos. Der flüchtige Kriminelle ist etwa 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank. Der Unbekannte hat eine dunkle Hautfarbe und trug ein schwarzes T-Shirt. Er sprach Deutsch mit leichtem Akzent.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

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