Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Seeheim-Jugenheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und verletzten Personen kam es am Mittwoch (29.07.) gegen 16:30 Uhr im Seeheimer Ortsteil Balkhausen. Kurz vor dem Ortsausgang in Richtung Kuralpe kam der bergauf fahrende Kleintransporter eines Reichelsheimers aus noch ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr und erfasste den entgegenkommenden Pkw und Anhänger eines Erzhäuser Ehepaars und ihrer drei Kinder.

Die Ortsdurchfahrt in Balkhausen war für fast zwei Stunden für den Durchgangsverkehr gesperrt, die Bergungs-, Aufräum- und Abschlepparbeiten gestalteten sich auch aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe sehr aufwändig.

Die verletzten Fahrer der beiden Fahrzeuge sowie die Kinder kamen leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser.

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