Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Laubgebläse erbeutet

Zeugen gesucht

Babenhausen (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen am Mittwochnachmittag (29.7.) zwischen 14.15 und 15.15 Uhr ein Palais in der Straße "Schloßweg" ins Visier. Nach derzeitigen Erkenntnissen begaben sich die Kriminellen in den Innenhof und entwendeten ein Laubgebläse im Wert von mehreren Hundert Euro. Anschließen suchten sie in unbekannte Richtung das Weite.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

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