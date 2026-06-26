Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: Verkehrsunfallflucht mit schwer verletztem E-Scooter-Fahrer

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (25.06.2026) kam es gegen 12:20 Uhr auf einem Feldweg, der bei Aldingen parallel der Ludwigsburger Steige verläuft, zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein 14-jähriger E-Scooter Fahrer schwer verletzt wurde. Der 14-Jährige überquerte die Ludwigsburger Steige, um nach rechts in Richtungen Aldingen-Haldengebiet zu fahren. Ein bereits auf dem Feldweg, ebenfalls in Richtung Aldingen fahrender Fahrradfahrer übersah den E-Scooter-Lenker mutmaßlich und nahm diesem die Vorfahrt. Es kam zu keiner Kollision der Beteiligten. Der E-Scooter-Fahrer kam jedoch im Kreuzungsbereich zu Fall und erlitt schwere Verletzungen. Der Fahrradfahrer, bei dem es sich um ein circa zwölfjährigen Jungen gehandelt haben soll, machte sich davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der 14-jährige wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am E-Scooter entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 100 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können oder den Unfall beobachtet haben, wenden sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de an die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell