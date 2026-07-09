Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei und Feuerwehr warnen vor Umgang mit Gasbrennern

Celle (ots)

Am gestrigen Tag kam es im Landkreis Celle erneut zu einem Einsatz der Feuerwehr aufgrund des Umgangs mit einem Gasbrenner zum Entfernen von Unkraut. Infolge dessen geriet eine Hecke in Vollbrand welche durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Zu einem Personen- oder Gebäudeschaden kam es glücklicherweise nicht.

In diesem Zuge raten die Polizei Celle und die Feuerwehr Celle nochmals dringend von dem Gebrauch von Gasbrennern zur Entfernung von Unkraut ab. Aufgrund der Trockenheit die der Sommer mit sich bringt birgt dies ein hohes Risiko, dass umliegende Hecken und Sträucher in Brand geraten und möglicherweise auf Carports und/oder Wohnhäuser übergreifen können.

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