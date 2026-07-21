Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Berg (Pfalz) - Unfall zwischen zwei Zweiradfahrern

Berg (Pfalz) (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es in Berg (Pfalz) zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Kraftradfahrern bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Die beiden Kraftradfahrer befuhren gegen 17:15 Uhr mit ihren Zweirädern die Ludwigstraße in Berg (Pfalz) in Richtung Neuburg am Rhein. Aufgrund entgegenkommender Pferde bremste der vorausfahrende 59-jährige Motorradfahrer ab. Die hinter ihm fahrende 44-Jährige konnte mit ihrem Leichtkraftrad nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem 59-Jährigen von hinten auf. Hierdurch stürzte der 59-jährige mit seinem Motorrad und verletzte sich leicht an seinem Bein. Zur medizinischen Untersuchung wurde der 59-Jährige in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die 44-Jährige Unfallverursacherin blieb unverletzt. Ein dementsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

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