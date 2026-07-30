Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Krimineller "Wasserwerker" bestiehlt Seniorin

Verhaltenstipps der Polizei

Darmstadt (ots)

Unter dem Vorwand als Handwerker nach einem Rohrbruch die Leitungen in der Wohnung kontrollieren zu müssen, verschaffte sich ein Krimineller am Mittwochmittag (29.7.), gegen 12 Uhr, Zugang in die Räumlichkeiten einer Seniorin in der Waldstraße.

Durch geschickte Ablenkung gelang es ihm anschließend, in einem unbeobachteten Moment diversen Schmuck zu entwenden. Mit seiner Beute floh der Trickdieb im Anschluss unerkannt.

Der falsche Handwerker war circa 50 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und hatte braune Haare. Zur Tatzeit trug der Kriminelle einen beigefarbenen Pullover und eine helle Hose.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (K 20) unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei vor falschen Handwerkern und rät:

Lassen sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben. Bitten Sie gegebenenfalls darum, vor der Wohnungstür zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson, zum Beispiel einem Nachbarn oder Angehörigen, beraten haben. Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu alarmieren. Die Beamten können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.

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