Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Odenwaldkreis: Verkehrskontrollen der Polizei/Mit Haftbefehlen gesucht, Betrunken am Steuer, technische Veränderungen

Odenwaldkreis (ots)

Im Rahmen von Verkehrskontrollen stoppte die Polizei am Mittwoch (29.07.) im Zuständigkeitsgebiet der Polizeistation Erbach insgesamt 14 Fahrzeuge und nahm hierbei 19 Personen genauer unter die Lupe. Ziel der mobilen Maßnahmen war es, die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu erhöhen.

Hierbei stoppten die Ordnungshüter gegen 22.10 Uhr in Michelstadt auch einen 24 Jahre alten Autofahrer. Ein Atemalkoholrest zeigte 1,15 Promille an. Der Mann war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und an seinem Fahrzeug befanden sich Kennzeichen, die nicht an das Auto gehörten. Der 24-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Auto wurde von der Polizei sichergestellt. Ihn erwarten nun entsprechende Ermittlungsverfahren. Bei der Überprüfung seines 44-jährigen Beifahrers stellte sich anschließend heraus, dass gegen ihn zwei Haftbefehle bayerischer Staatsanwaltschaften vorlagen. Die darin geforderten insgesamt rund 3800 Euro an Geldstrafen konnte er nicht begleichen und wurde daher in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Außerdem erstatteten die Kontrolleure Anzeige gegen einen Autofahrer wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, ahndeten Handyverstöße und stellten an zwei Autos unerlaubte technische Veränderungen fest. Die jeweiligen Fahrzeugbesitzer müssen nun zeitnah bei einer Polizeidienststelle anhand von Mängelanzeigen den wiederhergestellten ordnungsgemäßen Zustand ihrer Fahrzeug nachweisen.

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