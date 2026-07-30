POL-DA: Raunheim: Lagerraum von Einkaufsmarkt im Visier/Gasflaschen gestohlen
Raunheim (ots)
Der Lagerraum eines Einkaufsmarktes in der Flörsheimer Straße ist in der Nacht zum Mittwoch (29.07.) von Kriminellen heimgesucht worden. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter zunächst gewaltsam Zugang und entwendeten dort anschließend 15 Gasflaschen samt Inhalt. Der Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf rund 1300 Euro.
Die Polizei in Rüsselsheim ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06142/696-0 sachdienliche Hinweise entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell