Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Auf Wertgegenstände abgesehen

Wer kann Hinweise geben?

Weiterstadt (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hatte es am Mittwochabend (29.7.) in einem Zoofachmarkt in der Robert-Koch-Straße auf Wertgegenstände abgesehen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand betrat der Kriminelle zwischen 17.40 und 18.10 Uhr den Markt und begab sich unbemerkt in die Räume der Mitarbeiter. Dort brach der Dieb mehrere Schränke auf und entwendete diverse Wertgegenstände. Im Anschluss flüchtete er mitsamt seiner Beute aus dem Markt.

Der Tatverdächtige ist etwa 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, hat mittellange, blonde Haare und einen hellen Bart. Zur Tatzeit trug er ein braunes Shirt, eine kurze, graue Hose, braune Wanderschuhe sowie einen rötlichen Rucksack.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K 20) ermittelt und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0.

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