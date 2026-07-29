Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jugendlichen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Seit dem 20.07.2026 fahndete die Polizei Hildesheim öffentlich nach einem 15-Jährigen, der aus einer Einrichtung der Jugendhilfe abgängig war.

Nach einem Hinweis wurde der Jugendliche von der Polizei in Wolfenbüttel aufgegriffen.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet. Die Ursprungsmeldung wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht.

Die Polizei Hildesheim bedankt sich bei allen, die bei der Suche nach dem Vermissten mitgeholfen haben.

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