Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: eBike-Display am Bahnhof Sarstedt entwendet

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jel) - Am Dienstag, 28.07.2026, begibt sich ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 17:45 Uhr in den Fahrradunterstand am Sarstedter Hauptbahnhof. Hier bricht er an einem eBike die Halterung des Displays ab und entwendet dieses.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

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