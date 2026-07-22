Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebisches Ehepaar erwischt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstag, 16.07.2026, versuchte ein Ehepaar Waren aus einem Discounter an der Stadtheider Straße zu stehlen und wurde erwischt. In ihrem Auto fanden Polizisten weiteres Diebesgut.

Gegen 15:05 Uhr erkannte ein Ladendetektiv einen 33-jährigen Dieb ohne festen Wohnsitz in einem Discounter. Der Mann steht im Verdacht, dort eine höherwertige Kaffeemaschine am Montag, 13.03.2026, gestohlen zu haben. Er soll dann versucht haben, diese in einer anderen Filiale zurückzugeben, um Bargeld zu erlangen.

Als der Ladendetektiv ihm am Donnerstag im Blick behielt, ertappt er ihn bei einem weiteren Diebstahl von diversen Waren. Die alarmierte Polizei stieß bei der Durchsuchung des polizeibekannten und drogenabhängigen Mannes auf ein mitgeführtes und griffbereites Taschenmesser.

Seine 37-jährige Ehefrau aus Espelkamp wartete auf ihn im Auto auf dem Parkplatz. Im Fahrzeug stellten die Beamten gestohlene Kennzeichen und weiteres mutmaßliches Diebesgut aus anderen Geschäften fest.

Der 33-Jährige wird zudem verdächtigt das Auto ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss geführt zu haben.

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