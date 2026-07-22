PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebisches Ehepaar erwischt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstag, 16.07.2026, versuchte ein Ehepaar Waren aus einem Discounter an der Stadtheider Straße zu stehlen und wurde erwischt. In ihrem Auto fanden Polizisten weiteres Diebesgut.

Gegen 15:05 Uhr erkannte ein Ladendetektiv einen 33-jährigen Dieb ohne festen Wohnsitz in einem Discounter. Der Mann steht im Verdacht, dort eine höherwertige Kaffeemaschine am Montag, 13.03.2026, gestohlen zu haben. Er soll dann versucht haben, diese in einer anderen Filiale zurückzugeben, um Bargeld zu erlangen.

Als der Ladendetektiv ihm am Donnerstag im Blick behielt, ertappt er ihn bei einem weiteren Diebstahl von diversen Waren. Die alarmierte Polizei stieß bei der Durchsuchung des polizeibekannten und drogenabhängigen Mannes auf ein mitgeführtes und griffbereites Taschenmesser.

Seine 37-jährige Ehefrau aus Espelkamp wartete auf ihn im Auto auf dem Parkplatz. Im Fahrzeug stellten die Beamten gestohlene Kennzeichen und weiteres mutmaßliches Diebesgut aus anderen Geschäften fest.

Der 33-Jährige wird zudem verdächtigt das Auto ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss geführt zu haben.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 21.07.2026 – 14:56

    POL-BI: Junger Fahrraddieb gefasst

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstag, 21.07.2026, stahl ein 17-Jähriger ein unabgeschlossenes Fahrrad an der Schloßhofstraße. Der Dieb wurde wenig später gefasst. Gegen 02:05 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass drei junge Männer an der Schloßhofstraße, in Höhe Weststraße, gegen Schilder treten und ein Fahrrad gestohlen haben. Durch die Zeugenhinweise konnten die alarmierten Beamten die Gruppe an der Gustav-Freytag-Straße antreffen und ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 14:42

    POL-BI: Gefahr bei Ankäufen von Wertgegenständen - Polizei warnt vor möglichen Betrugsmaschen

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Herford - Aufgrund von aktuellen Hinweisen betroffener Bielefelder zu unseriösen Ankaufsangeboten warnt die Polizei Bielefeld und verweist auf ein Informationsangebot der Kreispolizeibehörde Herford: "Abzocke mit Ankauf von Wertgegenständen - Polizei warnt vor Betrugsmasche" https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/6314137 ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 14:10

    POL-BI: Vorsicht bei Zahlungen für gebuchte Reisen

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Ein Bielefelder erstattete bei der Polizei eine Strafanzeige, nachdem er Betrügern Geld für eine gebuchte Reise überwiesen hatte. Ein 24-jähriger Bielefelder hatte am Sonntag, 05.04.2026, über eine bekannte Online-Reiseplattform für Buchungen von Unterkünften, Flügen und Mietwagen eine Reise nach Schweden gebucht. Am Freitag, 19.06.2026, erhielt er von dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren