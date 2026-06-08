Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Polizei fasst Diebe in Recyclinghof + Möbeltresor mitgenommen + In Kita eingestiegen + Motorrad gestohlen + Bäckereitür hält + Durchs Fenster eingedrungen +

Giessen (ots)

Friedberg: Polizei fasst Diebe in Recyclinghof

Ein Zeuge meldete der Polizei am Samstagabend (06.06.2026) gegen 22:15 Uhr zwei Männer, die über den Zaun des Recyclinghofs in der Schwalheimer Straße in Dorheim gestiegen waren und dort einen Container öffneten. Streifen der Friedberger Polizei konnten nur kurze Zeit später die beiden Männer, die Elektroschrott aus dem Container geholt hatten, auf dem Gelände festnehmen. Es handelte sich um einen 32-jährigen und einen 33-jährigen Mann aus Friedberg beziehungsweise Frankfurt. Die Beamten brachten beide zunächst für weitere Maßnahmen zur Polizeistation nach Friedberg. Wegen fehlender Haftgründe wurden die Männer im Anschluss wieder entlassen. Gegen sie wird nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

Bad Nauheim: Möbeltresor mitgenommen

Im Zeitraum von Freitag, 29.05.2026, 01:00 Uhr bis Donnerstag, 04.06.2026, 12:00 Uhr schoben Einbrecher an der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bad Nauheimer Hochwaldstraße einen Rollladen nach oben. Anschließend beschädigten sie das Fenster und gelangten so in die Wohnung. Die Täter erbeuteten einen Möbeltresor und Bargeld. Zeugen, die in der genannten Zeitspanne verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei in Friedberg zu wenden (Tel.: 06031 6010).

Bad Nauheim: In Kita eingestiegen

Nachdem sie zwei Fensterscheiben eines Kindergartens im Ernst-Ludwig-Ring zerstört hatten, stiegen Einbrecher in der Zeit zwischen Donnerstag (04.06.2026), 12:00 Uhr und Freitag (05.06.2026), 11:00 Uhr in das Gebäude ein. Sie durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten einen Tresor. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Bad Vilbel: Versuchter Einbruch in Kindergarten

Einbrecher versuchten zwischen Mittwoch (03.06.2026), 16:00 Uhr und Freitag (05.06.2026), 22:25 Uhr in einen Kindergarten in der Elisabethenstraße in Bad Vilbel einzudringen. Zwei Türen hielten den Aufbruchsversuchen der Täter jedoch stand, sodass diese ohne Beute blieben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Friedberg entgegen (Tel.: 06031 6010).

Friedberg: Motorrad gestohlen

Gegen 13:30 Uhr stahl ein Unbekannter am Freitagmittag (05.06.2026) ein blaues Motorrad der Marke Yamaha, das in der Hanauer Straße in Höhe der Hausnummer 5 abgestellt war. Der Dieb flüchtete mit dem Motorrad mit dem Kennzeichen GI-SN 5 in Richtung Haagstraße. Er hat dunkle Haare und trug ein weißes Hemd. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wem ist die blaue Yamaha nach Freitagmittag noch aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib des Motorrads mit dem Kennzeichen GI-SN 5 machen? Hinweise bitte an die Polizei in Friedberg (Tel.: 06031 6010).

Glauburg: Bäckereitür hält

In Stockheim versuchten Unbekannte zwischen Samstag (06.06.2026), 18:00 Uhr und Sonntag (07.06.2026), 04:15 Uhr in eine Bäckerei in der Glauberger Straße einzubrechen. Den Tätern gelang es jedoch nicht, die Eingangstür gewaltsam zu öffnen, weshalb sie unverrichteter Dinge von dannen zogen. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, können sich telefonisch unter 06031 6010 mit der Friedberger Kriminalpolizei in Verbindung setzen.

Ober-Mörlen: Durchs Fenster eingedrungen

Durch ein Fenster drang ein Unbekannter in ein Gemeindehaus in der Nauheimer Straße in Ober-Mörlen ein. Der Täter durchsuchte alle Räume, ging nach bisherigem Stand jedoch leer aus. Hinweise zur Tat nimmt die Kripo in Friedberg entgegen (Tel.: 06031 6010).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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