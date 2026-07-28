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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand eines Pkw in Mahlum

Hildesheim (ots)

BOCKENEM / MAHLUM (lud)

In den frühen Morgenstunden des 28.07.2026 kam es zu einem Fahrzeugbrand in der Braunschweiger Straße in 31167 Bockenem OT Mahlum. Ein am Ort abgestellter Pkw Skoda Octavia geriet gegen 03:25 Uhr in Brand.

Die eingesetzten Kräfte der Ortsfeuerwehren Bockenem und Mahlum brachten den Brand schnell unter Kontrolle und löschten den Pkw vollständig ab.

Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Höhe des Sachschadens ist ebenfalls noch unbekannt. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt.

Mögliche Zeugen bzw. Personen die im Umfeld des Brandortes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-9010) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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