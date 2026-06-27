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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeugen gesucht - Verkehrsunfall mit Flucht in 54636 Meckel

Bitburg (ots)

Im Zeitraum vom 25.06.2026 bis zum 27.06.2026 kam es zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Unfallort ist der Kreuzungsbereich zwischen der Hauptstraße der Meilbrücker Straße und der Kaschenbacher Straße.

Beschädigt wurde dabei der Zaun eines Grundstücks, mehrere Verkehrszeichen und eine Straßenlaterne.

Der genaue Unfallhergang ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unbekannt.

Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Bitburg - 06561 96850 - telefonisch oder per E-Mail - pibitburg@polizei.rlp.de - melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich
Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561-96850

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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