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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsgefährdung durch Blendung mittels Laserpointers

Wittlich (ots)

Am 26.06.2026 zwischen 23:35 Uhr und 23:40 Uhr befuhr ein 35-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Traben-Trarbach mit seinem Personenkraftwagen die Landstraße 55 von Wittlich kommend in Richtung Bombogen.

Hier wurde er massiv mittels eines grünen Laserpointerstrahls derart geblendet, dass er auf die Gegenfahrbahn geriet.

Der Geschädigte konnte im Anschluss feststellen, dass auch andere Verkehrsteilnehmer mittels des Laserpointerstrahls angeleuchtet wurden.

Durch den Zeugen konnten Lichtbilder und Videos gefertigt werden. Durch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich konnte anhand des Bild- und Videomaterials das Anwesen der vermeintlichen Verursacher ermittelt werden.

Die weiteren Ermittlungen zu den dort wohnenden etwaigen Tatverdächtigen sind aktuell noch Gegenstand des polizeilichen Handelns.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Etwaige weitere Geschädigte oder Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich zeitnah bei der Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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