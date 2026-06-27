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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Grableuchten

Hasborn (ots)

Wie die Polizeiinspektion Wittlich am 26.06.2026 bereits berichtete, kam es in der Ortslage von Wallscheid bereits zum Diebstahl von Grableuchten.

Im Zeitraum 24.06.2026, 20:00 Uhr bis 25.06.2026, 08:00 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zum Friedhof in Wallscheid und entwendeten hier mehrere Grablichter. Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht beziffert werden.

Nun wurde mitgeteilt, dass es auch in der Ortslage von Hasborn zu vergleichbaren Taten kam. In einem nicht näher definierbaren Zeitraum bis zum 26.06.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter zum Friedhof in Hasborn und entwendeten hier mehrere Grablichter. Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht beziffert werden.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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