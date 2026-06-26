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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verdacht eines illegalen Kraftfahrzeugrennens auf der BAB 60

Prüm (ots)

Am 26.06.2026 lieferten sich gegen 14:00 Uhr vier PKW auf der BAB 60 vermutlich ein illegales Kraftfahrzeugrennen. Zeugenangaben zu Folge habe es sich um vier BMW gehandelt, davon einer weiß, einer silbern und zwei dunkel lackiert mit ausländischen Kennzeichen. Diese seien aus Richtung Belgien kommend in Fahrtrichtung Trier gefahren. Hinter dem Grenzübergang Steinebrück haben sie zunächst einen LKW mit bereits aus der Ferne wahrnehmbaren Motorengeräuschen in deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt. Im Streckenverlauf haben die BMW immer wieder zu weiteren riskanten Überholmanövern angesetzt und sich zwischen andere Verkehrsteilnehmer gedrängt. Ein BMW habe den Seitenstreifen genutzt, um rechts zu überholen.

Die Polizeiinspektion Prüm bittet Zeugen sich unter 06591/942-0 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Auch wenn schönes Wetter zu Spritztouren verleitet, möchten wir alle Verkehrsteilnehmer um rücksichtsvolles Fahren auch auf Autobahnen bitten und an die Gefährlichkeit von überhöhter Geschwindigkeit und riskanten Überhohlmanövern erinnern. Kommen Sie gut und sicher ans Ziel.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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