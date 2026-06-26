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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unbekannte Täter entwenden PKW von Betriebshof

54472 Burgen (ots)

Am Donnerstag, dem 25.06.2026 kam es in der Ortschaft Burgen zu einem Diebstahl eines Kraftfahrzeuges.

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 21:10 Uhr einen grauen Pick Up, Toyota Tacoma, von einem Betriebshof.

Da es sich bei dem Fahrzeug um ein importiertes Neufahrzeug handelte waren keine amtlichen Kennzeichen am Fahrzeug angebracht.

Bislang bestehen keine Täterhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues
Mail: pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de
Tel.: 06531/9527-0

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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