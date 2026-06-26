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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeugenaufruf nach Körperverletzung zum Nachteil einer Schülerin

Prüm (ots)

Am Donnerstag, den 25.06.2026, gegen 12:15 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Prüm durch eine aufmerksame und besorgte Bürgerin ein Vorfall gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine verhaltensauffällige weibliche Person im Bereich des Regino-Gymnasium eine etwa 15 bis 16 Jahre alte Schülerin mit einer Handtasche geschlagen haben. Die Schülerin soll ihre Haare zu einem Dutt getragen haben. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des ehemaligen Schulgeländes.

Die Polizeiinspektion Prüm bittet die betroffene Schülerin sowie deren Erziehungsberechtigte, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen. Darüber hinaus werden Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise hierzu geben können, gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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