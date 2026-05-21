Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 17-Jähriger flüchtet mit getuntem Moped und stößt mit Polizeifahrzeug zusammen

Blechhammer/ Friedrichstal (ots)

Bei Friedrichstal im Landkreis Sonneberg kam es gestern Nachmittag zu einem Unfall zwischen einem Mopedfahrer und einem Polizeifahrzeug. Kurz nach 15 Uhr wurden die Beamten in Blechhammer auf eine offensichtlich getunte Simson mit gefälschten Kennzeichen aufmerksam. Bereits in der Vergangenheit war der Fahrer durch Flucht vor Polizeikontrollen aufgefallen. Als die Beamten ihr Anhaltesignal einschalteten flüchtete der junge Mann mit mehr als 90 km/h durch die Ortslage Blechhammer. Über Waldwege und unwegsames Gelände hinweg verloren die Beamten kurzzeitig den Anschluss doch konnten den Flüchtigen, der zwischenzeitlich äußerst riskante Überholmanöver fuhr, schließlich in Friedrichstal erneut feststellen. Durch seine hohe Geschwindigkeit rutschte der Fahrer dann gegen den Funkstreifenwagen und verletzte sich durch den Sturz leicht. In der Folge kam der 17-Jährige ins Krankenhaus, sein getuntes Moped wurde beschlagnahmt. Es wird aufgrund mehrerer Delikte, u.a. des Verbotenen Fahrzeugrennens ermittelt. Angaben von möglichen Geschädigten zu Straßenverkehrsgefährdungen nimmt die Sonneberger Polizei entgegen.

Sollten Sie am Nachmittag auf der beschriebenen Strecke durch die Fahrmanöver gefährdet worden sein bzw. können Angaben zum Fahrstil des flüchtenden Fahrers geben, wenden Sie sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0124556 an die Sonneberger Polizei (Telefon: 0361-574376100). Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

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