Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung

Bernkastel-Kues (ots)

Der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues wurde am Morgen des 26.06.2026 eine Sachbeschädigung mitgeteilt. Es konnte festgestellt werden, dass der oder die unbekannten Täter, mutmaßlich in der Nacht vom 25.06.2026 auf den 26.06.2026, einen Verteilerkasten beschädigt haben, welcher auf dem Fußweg nahe dem Moselpark (Plateau) in Bernkastel-Kues steht. Es dürfte ein Schaden in vierstelliger Höhe entstanden sind. Zeugen werden gebeten, sich unter der 06531 95270 mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in Verbindung setzen.

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