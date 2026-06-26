PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung

Bernkastel-Kues (ots)

Der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues wurde am Morgen des 26.06.2026 eine Sachbeschädigung mitgeteilt. Es konnte festgestellt werden, dass der oder die unbekannten Täter, mutmaßlich in der Nacht vom 25.06.2026 auf den 26.06.2026, einen Verteilerkasten beschädigt haben, welcher auf dem Fußweg nahe dem Moselpark (Plateau) in Bernkastel-Kues steht. Es dürfte ein Schaden in vierstelliger Höhe entstanden sind. Zeugen werden gebeten, sich unter der 06531 95270 mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
pibernkastel-klues@polizei.rlp.de
06531 95270

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 26.06.2026 – 09:55

    POL-PDWIL: Tatverdächtiger nach Brand eines Müllcontainers ermittelt

    Wittlich (ots) - Am Sonntag, 21. Juni, gegen 15 Uhr, geriet ein Müllcontainer des EDEKA in Wittlich in Brand (wir berichteten: https://s.rlp.de/YNtL68K). Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, ergaben erste Ermittlungen vor Ort, dass es sich um Brandstiftung gehandelt haben dürfte. Wahrscheinlich hatte jemand einen brennenden Gegenstand in den Container ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 07:18

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Wittlich (ots) - Am 26.06.2026 gegen 00:16 Uhr befuhr eine 74-jährige Fahrradfahrerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit ihrem Fahrrad die Alberostraße in Wittlich. Hier kam sie zu Fall und verletzte sich leicht. Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass sie mit mehr als 1,6 Promille unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe wurde entnommen und die ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 07:16

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Wittlich (ots) - Am 25.06.2026 zwischen 11:40 Uhr und 12:05 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug den Parkplatz des GLOBUS-Marktes in der Römerstraße in Wittlich. Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Skoda Oktavia und beschädigte diesen. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren