POL-PDWIL: Sachbeschädigung an der Bushaltestelle im Gerberweg in Prüm
Prüm (ots)
Im Zeitraum von Donnerstag, 25.06.2026, 07:00 Uhr, bis Freitag, 26.06.2026, 07:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die Dachscheibe eines Bushäuschens am Gerberweg in Prüm.
Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 400 bis 500 Euro geschätzt.
Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm, 06551-9420, in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
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