POL-MG: E-Bike Fahrer stürzt und verletzt sich schwer
Mönchengladbach (ots)
Auf einem asphaltierten Gehweg, der parallel zur Monschauer Straße verläuft, stürzte in den Nachmittagsstunden ein 46-jähriger E-Bike Fahrer und verletzte sich dabei schwer. Hinzugerufene Rettungskräfte der Feuerwehr Mönchengladbach brachten den Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus. Dort verblieb er zur stationären Behandlung. Ersten Angaben zufolge verspürte der 46-jährige plötzlich einen Schlag im Lenker, woraufhin es zum Sturz gekommen sei. Hindernisse sollen sich auf dem Fußweg nicht befunden haben. Genauere Ursachen zum Unfall sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen.
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