POL-MG: E-Bike Fahrer stürzt und verletzt sich schwer

Mönchengladbach (ots) - Ein unbekannter Täter hat am Sonntag, 21. Juni, gegen 11.15 Uhr eine 67-jährige Frau auf einem Feldweg in der Nähe der Schlenderhanstraße in Odenkirchen beraubt. Er verletzte die Frau dabei leicht. Die 67-Jährige war mit ihrem Hund spazieren, als der Unbekannte mit einem Fahrrad an ihr vorbeifuhr. Er sei dann vom Rad abgestiegen, auf die 67-jährige zugekommen und habe ihr eine Kette vom Hals ...

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