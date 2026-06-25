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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: E-Bike Fahrer stürzt und verletzt sich schwer

Mönchengladbach (ots)

Auf einem asphaltierten Gehweg, der parallel zur Monschauer Straße verläuft, stürzte in den Nachmittagsstunden ein 46-jähriger E-Bike Fahrer und verletzte sich dabei schwer. Hinzugerufene Rettungskräfte der Feuerwehr Mönchengladbach brachten den Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus. Dort verblieb er zur stationären Behandlung. Ersten Angaben zufolge verspürte der 46-jährige plötzlich einen Schlag im Lenker, woraufhin es zum Sturz gekommen sei. Hindernisse sollen sich auf dem Fußweg nicht befunden haben. Genauere Ursachen zum Unfall sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Leitstelle

Telefon: 02161/29 10222
Fax: 02161/29 20 199
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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