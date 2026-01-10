Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrt unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein - Fahrzeug sichergestellt

Ludwigshafen (ots)

Am Freitagabend (09.01.2026) gegen 19:25 Uhr kontrollierten Polizeikräfte einen 30-jährigen Autofahrer in der Sternstraße in Ludwigshafen. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er wurde zur Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Da es sich bereits um den zweiten entsprechenden Verstoß handelte, wurde sein Fahrzeug mit dem Ziel der dauerhaften Entziehung sichergestellt. Den 30-Jährigen erwarten nun ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell