Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kennzeichendiebstahl

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 25.06.2026, 18:00 Uhr bis 26.06.2026, 11:00 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter das vordere Kennzeichen eines im Bereich der Rommelsbach in Wittlich abgestellten Personenkraftwagens.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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