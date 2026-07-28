POL-HI: Nordstemmen - Fahrraddiebstahl
Zeugenaufruf
Hildesheim (ots)
Nordstemmen, Hauptstraße/ Bahnhof (mak). Am 28.07.2026 kam es im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 22:10 Uhr zu einem Fahrraddiebstahl in der Hauptstraße am dortigen Bahnhof in Nordstemmen. Bislang unbekannter Täter entwendet ein, mittels Faltschloss an einem Bügel gesichertes, Mountainbike. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
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Telefon: 05066 / 985-0
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