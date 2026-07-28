Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in landwirtschaftliche Firma in Gronau (Leine) - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

ELZE - (wie) Im Tatzeitraum von Montag, 27.07.2026, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 28.07.2026, 07:45 Uhr, kam es in der Robert-Hamelin-Straße in Gronau (Leine) zu einem Einbruchdiebstahl auf dem Gelände einer landwirtschaftlichen Firma.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang zum Firmengelände, indem sie einen Grundstückszaun zerschnitten. Anschließend brachen sie eine Tür auf und gelangten so in eine Lagerhalle. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten sie von dort diverse motorbetriebene Arbeitsgeräte sowie mehrere Bedien- und Steuereinheiten aus den dort abgestellten Landmaschinen.

Darüber hinaus beschädigten die Täter zwei Firmenfahrzeuge, indem sie jeweils die Heckscheibe einschlugen.

Zur Höhe des entstandenen Schadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen und Hinweisgeber, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Robert-Hamelin-Straße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068-93380 bei der Polizei in Elze zu melden.

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