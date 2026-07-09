Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Folgemeldung zum schweren Verkehrsunfall in Andernach

Andernach (ots)

Wir berichteten bereits in Form einer Presse-Erstmeldung über einen gemeldeten schweren Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen am 09.07.2026 gegen 10:45 Uhr in Andernach.

Unmittelbar nach Notrufeingang wurden zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr Andernach, des Rettungsdienstes sowie der Polizei entsandt. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der PKW die Straße "Kirchberg", die im weiteren Verlauf in die "Bismarckstraße" übergeht in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung zur "Breite Straße" fuhr der PKW über ein kurzes Stück Gehweg und prallte gegen die Mauer einer Bahnunterführung, welche dort Fußgängern den Weg zur Straße "Auf der Wick" ermöglichen soll. Dort kam das Fahrzeug in der Unterführung zum Stillstand. Es entstand Totalschaden am PKW.

Die beiden Insassen wurden schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden, wo der Fahrer leider zwischenzeitlich verstorben ist. Ein Rettungshubschrauber war auch im Einsatz. Die medizinischen Rettungsarbeiten und polizeilichen Ermittlungen gestalteten sich aufgrund der Enge der Unfallörtlichkeit aufwendig und zeitintensiv. Ein Gutachter wurde ebenso wie das polizeiliche Verkehrsunfallaufnahme-Team zur Rekonstruktion des Unfallherganges hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern noch an und weitere Beweismittel werden ausgewertet.

Der Bereich um die Unfallstelle musste deshalb von 10:45 Uhr bis 15:15 Uhr gesperrt werden.

Augenzeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Andernach unter Tel.: 02632 921-0 oder per E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de zu melden.

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