Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Pkw prallt gegen Bushaltestelle

Haselünne (ots)

Am 11.05.2026 kam es gegen 06:25 Uhr auf der Meppener Straße in Höhe eines Verbrauchermarktes in Haselünne zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 18-jähriger Fahrer leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Fahrer eines Opel Corsa aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte anschließend mit einer neben der Fahrbahn befindlichen Bushaltestelle. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw erheblich beschädigt und die Bushaltestelle zerstört. Der Opel überschlug sich nach Angaben eines Zeugen teilweise über die Motorhaube.

Der Pkw wies im gesamten Fahrzeugbereich erhebliche Beschädigungen auf. Insbesondere im Bereich des Motorblocks entstanden massive Schäden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden.

Der 18-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen wurden bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

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