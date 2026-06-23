Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260623.1 - Norderstedt - Trickdiebe stehlen Halsketten

Norderstedt (ots)

Bereits in der letzten Woche kam es in Norderstedt zu zwei außergewöhnlichen Fällen von Schmuckdiebstahl. Unter anderem gelang es einem Pärchen, unter einem Vorwand einem Mann an seinem Grundstück die Halskette zu entwenden. Die Polizei fahndet nach den beiden flüchtigen Tätern und den von ihnen genutzten schwarzen BMW. Es werden Zeugen gesucht.

Ein Fall ereignete sich am Mittwoch der vergangenen Woche(17.01.2026). Um halb drei am Nachmittag war ein 67-jähriger Mann mit Arbeiten in seinem Vorgarten in der Ulzburger Straße beschäftigt, als ein älterer, schwarzer BMW der 5-er Baureihe anhielt. Zunächst sprach der Fahrer den Anwohner an, später stieg eine junge Frau aus dem Wagen aus. Unter dem Vorwand Schmuck als Gegenleistung für die Hilfsbereitschaft des Mannes zu verschenken, gelang es der Frau, die von dem Geschädigten getragene Kette zu entwenden. Hierbei handelt es sich um eine Halskette aus Gold. Der Wert wird auf einen hohen dreistelligen Betrag geschätzt.

Anschließend flüchteten die beiden Täter in dem BMW mit BB-Kennzeichen. Der Autofahrer soll um die 23 Jahre jung gewesen sein und trug schwarze, kurze Haare sowie einen Schnauzbart. Bekleidet war er mit einem hellen T-Shirt. Der Hautteint sei gebräunt, aber nicht dunkel gewesen. Seine Begleiterin hatte ein jugendliches Erscheinungsbild, trug lange, geschlossene, schwarze Haare und eine schwarze Bluse. Ihr Hautbild war identisch zu dem des Fahrers.

Nur kurz vorher, gegen 13:00 Uhr, kam es in der Ulzburger Straße an der Ecke zur Breslauer Straße in Norderstedt zu einem ähnlich gelagerten Fall. Ein heller Wagen hielt am Fahrbahnrand, um eine Passantin nach dem Weg zu fragen. Im Laufe dessen verwickelte der Beifahrer die 76-jährige Frau zunehmend in ein Gespräch. Sodann legte er der Dame als vermeintliches Geschenk eine Goldkette um. Was die Geschädigte später merkte - in diesem Moment entwendete der Beifahrer ihr ihre echte Goldkette. Der Schaden liegt hier in einem niedrigen vierstelligen Bereich.

In dem PKW saßen zwei Männer, die als 25 bis 30 und als 30 - 40 Jahre alt beschrieben wurden. Der jüngere der beiden sei schlank und zwischen 1,60 m und 1,65 m groß gewesen. Der andere soll etwas größer und kräftiger gebaut gewesen sein. Beide hätten kurze, schwarze, glatte Haare getragen und helle Haut gehabt. Sie sprachen deutsch, jedoch mit Akzent. Nach der Tat flüchteten die beiden in Richtung des Einkaufs-Centers.

Das Sachgebiet 2 der Kriminalpolizeistelle in Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen, den jeweiligen Tätern oder dessen Verbleib geben kann, wird gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer 040 - 528060 in Verbindung zu setzen.

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