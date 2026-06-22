Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260622.1 - Pinneberg - Nach Fahrzeugbrand: Polizei sucht Zeugen

Pinneberg (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in Pinneberg zu einem Schadenfeuer an einem Mercedes. Der Wagen parkte auf einem Parkplatz in der Burmeisterallee. Da nach bisherigen Ermittlungen die Brandursache noch unklar ist, sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zu dem Geschehen geben können.

Um 2:20 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag (20./21.06.2026) bemerkte ein Zeuge auf dem Parkplatz einer Freizeitanlage in der Burmeisterallee einen Feuerschein an einem dort abgestellten PKW Mercedes und alarmierte die Feuerwehr. Diese konnte ein Übergreifen der Flammen auf den Innenraum nicht mehr verhindern. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte sich das Feuer von der rechten vorderen Seite des Fahrzeugs über den Motorraum nach innen ausgebreitet haben.

Bei Eintreffen der Feuerwehr sollen sich einige Jugendliche im Bereich des Parkplatzes aufgehalten haben. Zuvor habe ein weiterer Zeuge Knallgeräusche, möglicherweise durch Feuerwerkskörper, wahrgenommen.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Hierbei könnten die Jugendlichen als wichtige Zeugen relevante Hinweise auf das Geschehen geben. Sie und wer sonst verdächtige Beobachtungen gemacht hat, werden gebeten, sich beim spezialisierten Sachgebiet 1 der Kriminalinspektion Pinneberg unter der Rufnummer 04101 - 2020 zu melden.

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