Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260619.2 - Elmshorn - Polizei sucht Zeugen nach versuchter schwerer Brandstiftung

Elmshorn (ots)

Am späten Dienstagnachmittag (16.06.2026) und in der dann folgenden Nacht zum 17. Juni (Mittwoch) kam es in Elmshorn zu zwei Schadensereignissen durch Feuer. Während die Brandursache zwar in beiden Fällen geklärt zu sein scheint, sucht die Polizei Zeugen für das Tatgeschehen in der Nacht.

Im ersten Fall brach etwa um 17:45 Uhr auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses im Bauerweg ein Feuer aus. Einige Wohnungen blieben nach Ende der Löscharbeiten vorübergehend unbewohnbar. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei Elmshorn hatte die Ermittlungen aufgenommen und auch einen Sachverständigen hinzugezogen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen könnte das Feuer durch einen technischen Defekt an einer Lichterkette oder durch fahrlässiges Handeln mit dem Umgang einer Zigarette entstanden sein. Ein vorsätzliches Handeln schließen die Ermittler derzeit aus.

Einige Stunden später zwischen 02:00 Uhr und 02:30 Uhr brach ein Feuer ebenfalls auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Panjestraße aus. Die Bewohnerin entdeckte das Feuer und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Anschließende Untersuchungen ergaben, dass ein bislang unbekannter Täter mutwillig versucht hat, einen Brand herbeizuführen. Entsprechende Tatmittel stellte die Kriminalpolizei im Nachgang sicher. Vor dem Hintergrund der laufenden Ermittlungen können derzeit keine näheren Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizeistelle in Elmshorn bittet Zeugen, die im besagten Tatzeitraum verdächtige Handlungen oder Personen wahrgenommen haben, sich mit ihnen unter der Rufnummer 04121 - 8030 in Verbindung zu setzen.

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