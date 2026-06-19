Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260619.1 - Pinneberg - Unbekannte brechen in Mehrfamilienhaus ein - Polizei sucht Zeugen

Pinneberg (ots)

Am Donnerstag (18.06.2026) ist es zu einem Einbruch in der Saarlandstraße gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kann der Einbruch in die Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses zeitlich auf etwa 06:45 Uhr bis 17:45 Uhr eingegrenzt werden.

Die unbekannten Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und suchten daraufhin nach Wertsachen. Ob bei der Tat Wertsachen gestohlen wurden, ist bisher nicht abschließend geklärt.

Derzeit liegen der Polizei zu der Tat keine Täterhinweise vor.

Die Kriminalinspektion Pinneberg führt die Ermittlungen zu dem Wohnungseinbruch und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zu der Tat oder Täterschaften werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

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