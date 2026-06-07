PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Räuberische Erpressung und Diebstahl in Bad Homburg +++ Auseinandersetzung in Oberursel +++ Reizgas in Bar in Bad Homburg +++ Trickdiebstahl in Steinbach +++ Taschendiebstahl in Friedrichsdorf

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Räuberische Erpressung

Tatort: Bad Homburg, Hölderlinweg Tatzeit: Samstag, 06.06.2026, 01:20 Uhr

Der 19-jährige Geschädigte befand sich zu Fuß im Hölderlinweg, als zwei männliche Personen an ihn herantraten, ihn "in den Schwitzkasten nahmen" und ihn zur Herausgabe von "allem, was er hat" aufforderten. Der Geschädigte händigte daraufhin diverse mitgeführte Gegenstände aus. Die beiden Täter flüchteten danach in Richtung Schillerstraße. Täterbeschreibung: Beide Personen 15-18 Jahre alt, ca 180-185 cm groß, 1. Täter: dunkle Haut, dunkles Haar, dunkle Kleidung und Tuch über dem Gesicht 2. Täter: helle Haut, blonde Haare, dunkel gekleidet

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Homburg unter Telefon 06172/1200

Räuberischer Diebstahl

Tatort: Bad Homburg, Karl-Horn-Straße, Einkaufsmarkt Tatzeit: Samstag, 06.06.2026, 18:45 Uhr

Ein 46-Jähriger wollte mit unbezahlter Ware einen Einkaufsmarkt verlassen. Als er von einem Mitarbeiter daran gehindert werden sollte, wehrte er sich, schlug dem Geschädigten gegen die Brust und drohte auch mit einem mitgeführten Taschenmesser. Der Beschuldigte konnte zwar zunächst flüchten, später aber festgenommen werden. Diebesgut: Kosmetika im Wert von 200 Euro

Auseinandersetzung auf dem Epinayplatz

Tatort: Oberursel, Epinayplatz Tatzeit: Samstag, 06.06.2026, 00:24 Uhr

(mas) Zur o.g. Zeit kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, in deren Verlauf auch eine Schusswaffe eingesetzt wurde. In der Nacht zum Samstag konnten Anwohner zunächst eine verbale Streitigkeit zwischen zwei Personengruppen auf dem Epinayplatz in Oberursel wahrnehmen. Im Verlauf der Auseinandersetzung zog einer der Beteiligten eine unbekannte Schusswaffe und feuerte diese mehrfach in Richtung der anderen Personengruppe ab. Im Anschluss flüchteten alle Beteiligten in verschiedene Richtungen. Die Identität der Beteiligten und ob jemand bei der Auseinandersetzung verletzt wurde, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171 62400 in Verbindung zu setzen.

Gefährliche Körperverletzung durch Pfefferspray Tatort: Bad Homburg, Louisenstraße Tatzeit: Samstag, 06.06.2026, 03:50 Uhr

Eine unbekannte Täterin versprühte nach einer verbalen Auseinandersetzung in einer Bar einen Reizstoff. Zwölf Geschädigte im Alter zwischen 22 und 60 Jahren wurden im Anschluss rettungsdienstlich versorgt. Täterbeschreibung: weiblich, 25-30 Jahre alt, ca. 170 cm, schlank, dunkle Haare zum Dutt gebunden, Tätowierungen (u.a. am Hals)

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Homburg unter Telefon 06172 1200.

Trickdiebstahl

Tatort: Steinbach, Am Gassengarten Tatzeit: Samstag, 06.06.2026, 16.00 Uhr

(mas) Am Samstag kam es zu einem Trickdiebstahl, bei dem einer 84-Jährigen eine Goldkette entwendet wurde. Die Seniorin befand sich fußläufig auf der Straße "Am Gassengarten" als ein Fahrzeug neben ihr hielt und sie von der Beifahrerin nach dem Weg gefragt wurde. In einem sich hieraus entwickelnden Gespräch stieg die Beifahrerin aus und legte der Seniorin unvermittelt, aus vorgetäuschter Dankbarkeit, eine Arm- und eine Halskette an. Als sich das Fahrzeug wieder entfernte, bemerkte die Seniorin, dass ihr beim Anlegen der Halskette ihre eigene entwendet worden war. Das Fahrzeug der Täterin wird als schwarzer Kombi mit der Kreiskennung "BOR" für Borken beschrieben. Die Beifahrerin/Täterin war schlank, ca. 30 Jahre alt, Süd-Osteuropäerin mit kurzen dunklen Haaren.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171 62400 in Verbindung zu setzen.

Taschendiebstahl

Tatort: Friedrichsdorf, Wilhelmstraße Tatort: Samstag, 06.06.2026, 12:50 Uhr

Ein unbekannter Täter stahl einer 54-Jährigen ihr Portemonnaie aus der beim Einkauf in der Drogerie im TaunusCarré mitgeführten Handtasche.

Hinweise bitte an die Polizei in Bad Homburg unter Telefon 06172 1200.

Diebstahl einer Verdichtungsramme

Tatort: Königstein-Mammolshain, Borngasse Tatzeit: zwischen Mittwoch, 03.06.2026, 18:00 Uhr und Freitag, 05.06.2026, 08:00 Uhr

Im o.g. Tatzeitraum kam es zum Diebstahl einer Baumaschine.

Die unbekannten Täter näherten sich einem geparkten Mercedes Sprinter mit offener Ladefläche, auf dem die Verdichtungsramme mittels Spanngurten befestigt war. Anschließend durchschnitten die Täter die Gurte und entwendeten die Verdichtungsramme der Marke Bornag. Wert des Diebesgutes: ca. 1.500 Euro

Hinweise bitte an die Polizei in Königstein unter Telefon 06174 / 92660.

Sachbeschädigungen an Pkw

Tatorte: Königstein, Frankfurter Straße zwischen Haus-Nr 1 und 9 Tatzeit: Freitag, 05.06.2026 zwischen 09:00 und 11:30 Uhr

Im Tatzeitraum kam es zu mindestens vier Sachbeschädigungen an Pkw. Hierbei wurden geparkte Fahrzeuge der Marken Mercedes, VW und Audi an unterschiedlichen Karosserieteilen zerkratzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 19.000 Euro.

Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizei in Königstein unter Telefon 06174 92660 zu melden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Unfallort: Bad Homburg, Lange Meile Unfallzeit: Sonntag, 07.06.2026, 02:50 Uhr

Ein 35-Jähriger befuhr mit seinem BMW die Lange Meile aus Richtung Europakreisel kommend. Im Kurvenverlauf der Straße verlor der Fahrzeugführer in Höhe der Haus-Nr 62 die Kontrolle über den Pkw, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Hierbei wurde der Fahrzeugführer verletzt und im Anschluss ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund festgestellter Alkoholisierung wurde beim Unfallverursacher eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Sachschaden an Pkw und Baum: ca. 13.000 Euro

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