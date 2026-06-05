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PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mann mit gestohlenem Auto unterwegs +++ Mehrere Fahrzeuge beschädigt +++ Motorradfahrer bei Unfall verletzt +++ Zeugensuche nach Unfall

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Mann mit gestohlenem Auto unterwegs,

Usingen, Kirchhofgasse, Donnerstag, 04.06.2026, 22.10 Uhr

(da)Am Donnerstagabend war ein Mann in Usingen mit einem gestohlenen Auto unterwegs. Gegen 22.10 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Kirchhofgasse ein weißer VW ID auf. Die Überprüfung des an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichens ergab, dass der VW nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war. Somit wurden das Fahrzeug und sein 41-jähriger Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellte sich zusätzlich heraus, dass der Fahrer keinen Führerschein besitzt. Der Mann wurde festgenommen und zur Polizeistation Usingen gebracht. Da er über keinen Wohnsitz in Deutschland verfügt, musste er die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Er wird im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt.

2. Mehrere Fahrzeuge beschädigt,

Kronberg, Oberhöchstadt, Steinbacher Straße, Dienstag, 02.06.2026, 18 Uhr bis Mittwoch, 03.06.2026, 7.45 Uhr

(da)In der Zeit zwischen Dienstag und Mittwoch haben Unbekannte in der Steinbacher Straße in Kronberg mehrere Fahrzeuge beschädigt. Die Täter zerstachen zwischen 18 Uhr und 7.45 Uhr die Reifen von insgesamt vier Pkw und zwei Krafträdern und richteten so einen Schaden von mehreren tausend Euro an. Mögliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

3. Motorradfahrer bei Unfall verletzt,

Bundesstraße 456 bei Oberursel, Donnerstag, 04.06.2026, 0.10 Uhr

(da)Am Donnerstag wurde kurz nach Mitternacht ein Motorradfahrer bei einem Unfall bei Oberursel leicht verletzt. Ein 22-Jähriger fuhr gegen 0.10 Uhr mit seiner BMW auf der Bundesstraße 456 von Oberursel in Richtung Bad Homburg. Auf dieser Strecke kreuzte plötzlich ein Hase die Fahrbahn. Der 22-Jährige versuchte, dem Tier auszuweichen, geriet dabei jedoch in die Schutzplanke und stürzte. Dabei verletzte sich der Mann leicht. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

4. Zeugensuche nach Unfall,

Bad Homburg, Hessenring, Montag, 01.06.2026, 7.30 Uhr

(da)Am Montagmorgen kam es in Bad Homburg zu einem Unfall. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen. Gegen 7.30 Uhr fuhr ein schwarzer Audi vom Hindenburgring kommend auf dem Hessenring in Richtung Pappelallee. An der Kreuzung zur Schleußnerstraße wollte der Audi-Fahrer nach rechts in diese abbiegen. Zeitgleich wollte eine 18-jährige Fußgängerin an einem Fußgängerüberweg die Straße überqueren. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Audi zunächst angehalten, dann aber erneut losgefahren sein, weshalb es zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin kam. Die Frau fiel zunächst auf die Motorhaube und anschließend auf die Straße. Als sie aufstand und den Bürgersteig erreichte, fuhr der Audi-Fahrer weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Fußgängerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und begab sich anschließend eigenständig in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrerflucht und fahndet nach dem schwarzen Audi sowie dessen Fahrer. An dem Audi waren Bad Homburger Kennzeichen angebracht. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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