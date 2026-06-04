PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Fahrzeuge zerkratzt +++ versuchter Fahrraddiebstahl

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1.Fahrzeuge zerkratzt,

Friedrichsdorf, Seulberg, Lilienweg, Mittwoch, 03.06.2026, 16:30 Uhr bis 17:32 Uhr

(ms)Am Mittwochnachmittag haben Unbekannte in Friedrichsdorf zwei Fahrzeuge zerkratzt. Der betroffene graue Skoda Octavia und der betroffene schwarze VW Golf standen zwischen 16:30 Uhr und 17:32 Uhr in der Lilienstraße, als Unbekannte die Fahrerseite beschädigten und so einen Schaden in Höhe von über 2.000 Euro verursachten. Die Polizeistation Bad Homburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt unter der Rufnummer (06172) 120-0 Hinweise entgegen.

2.versuchter Fahrraddiebstahl,

Oberursel (Taunus), Hohemarkstraße, Mittwoch, 03.06.2026, 20:30 Uhr

(fs)Durch aufmerksame Zeugen konnte eine männliche Person in der Hohemarkstraße in Oberursel dabei beobachtet werden, wie dieser versuchte, mittels einer Säge, das Schloss an einem abgestellten Fahrrad (Wert ca. 3000EUR) zu knacken. Der Täter flüchtete vom Tatort. Durch eine Streife der PSt Oberursel konnte der Täter mit einem mutmaßlichen Komplizen in Tatortnähe in einem Pkw festgestellt werden. Bei den Tätern handelt es sich um zwei kosovarische Staatsangehörige im Alter von 25 und 36 Jahren. Beide Personen wurden vorläufig festgenommen. Durch die Staatsanwaltschaft wurde die Durchsuchung der Wohnung der Täter angeordnet. Es wurden umfangreiche Beweismittel sichergestellt.

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