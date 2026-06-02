PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Bei Streit Betäubungsmittel geraubt +++ Ladendieb ertappt und auf der Flucht +++ Jugendlicher stiehlt Quad +++ Trickdieb erbeutet Portemonnaie +++Nachtrag zu Pressemeldung "Einbruch in Orangerie"

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Bei Streit Betäubungsmittel geraubt,

Wehrheim, Am Bahnhof, Montag, 01.06.2026, 16.45 Uhr

(da)Am Montagnachmittag eskalierte in Wehrheim ein Streit, bei dem zwei Personen ihrem Opfer Betäubungsmittel raubten. Gegen 16.45 Uhr wurde die Polizei über eine lautstarke Auseinandersetzung am Wehrheimer Bahnhof informiert. Dort würden mehrere Personen diskutieren und sich herumschubsen. Vor Ort stellte sich der Sachverhalt für die Polizeikräfte wie folgt dar: Eine 28-Jährige und ein 27-Jähriger sollen gemeinschaftlich auf einen 20-Jährigen eingetreten und eingeschlagen haben. Zudem sollen sie dem Mann Betäubungsmittel geraubt und ihn mit Pfefferspray besprüht haben. Die beiden Tatverdächtigen wurden zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen auf die Polizeistation Usingen verbracht. Die Betäubungsmittel sowie das Pfefferspray wurden sichergestellt. Gegen die beiden wird nun wegen Raubes ermittelt. Zudem wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Mögliche Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06081) 9208-0 bei der Polizeistation Usingen zu melden.

2. Ladendieb ertappt und auf der Flucht, Kronberg, Frankfurter Straße, Montag, 01.06.2026, 17 Uhr

(da)Am Montagabend ergriff ein ertappter Ladendieb in Kronberg die Flucht. Gegen 17 Uhr fiel einem Ladendetektiv eines Supermarkts in der Frankfurter Straße ein Mann auf, der diverse Spirituosen in seinen Rucksack steckte. Mit dieser Ware im Gepäck versuchte der Mann, den Kassenbereich zu passieren, ohne zu zahlen. Am Ausgang des Marktes sollte der Dieb deshalb zur Rede gestellt werden. Hierzu hielt man ihn am Rucksack fest. Dem Dieb gelang es jedoch, sich loszureißen und in unbekannte Richtung davon zu rennen. Dabei musste er seine Beute wohl oder übel zurücklassen. Zusätzlich fiel ihm ein Taschenmesser aus der Hosentasche, das er für seine Tat jedoch nicht genutzt hatte. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Diebstahls mit Waffen und fahndet nach einem 30 bis 35 Jahre alten Mann mit kurzen blonden Haaren, der ein kariertes Hemd und eine helle Jeans trug. Zudem wurde er als osteuropäisch aussehend beschrieben. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

3. Jugendlicher stiehlt Quad,

Friedrichsdorf, Seulberg, Marc-Aurel-Ring, Montag, 01.06.2026, 21 Uhr bis Dienstag, 02.06.2026, 2 Uhr

(da)In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in Seulberg ein Quad gestohlen. Am Dienstag gegen 2 Uhr stellte der Besitzer fest, dass sein Quad im Marc-Aurel-Ring nicht mehr an seinem Platz stand. Er informierte die Polizei, die das gestohlene Gefährt kurze Zeit später in einer Straße in der Nähe des Tatorts auffinden konnte. Die Spurenlage vor Ort machte deutlich, dass ein bislang Unbekannter das Quad gewaltsam kurzgeschlossen hatte. Zudem meldeten sich Zeugen, die gesehen hatten, wie ein Jugendlicher kurz zuvor auf dem Quad in die Straße eingebogen war. Das Quad habe jedoch kurz darauf den Geist aufgegeben, weshalb der Jugendliche es zurückließ. Nach weiteren Befragungen ergab sich der Verdacht gegen einen 17-jährigen Friedrichsdorfer. Er muss sich nun wegen besonders schweren Diebstahls verantworten.

4. Trickdieb erbeutet Portemonnaie,

Oberursel, Frankfurter Landstraße, Montag, 01.06.2026, 17 Uhr

(da)Am Montagabend erbeutete ein Trickdieb in Oberursel ein Portemonnaie. Gegen 17 Uhr saß ein Mann auf einer Parkbank am Bahnhof in Oberursel, als er von einem Unbekannten angesprochen und in ein Gespräch verwickelt wurde. Kurz darauf gingen sie gemeinsam die Frankfurter Straße entlang. Währenddessen tauschte der Unbekannte das Portemonnaie des Mannes durch eine leere Geldbörse aus und entfernte sich mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Der Trickdieb war etwa 35 bis 45 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Er hatte dunkle, kurze Haare und trug einen dunkelblauen Kapuzenpullover. Zudem sprach er Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

5. Fahrräder aus Garage gestohlen,

Bad Homburg, Kirdorf, Hölderlinweg, Sonntag, 31.05.2026, 21.30 Uhr bis Montag, 01.06.2026, 7.30 Uhr

(da)Unbekannte haben zwischen Sonntagabend und Montagabend Fahrräder aus einer Garage in Kirdorf gestohlen. Hierzu betraten die Diebe einen Innenhof im Hölderlinweg und gelangten so in die Garage. Aus dieser entnahmen sie insgesamt fünf Fahrräder im Gesamtwert von rund 10.000 Euro. Wie sie die Räder abtransportierten, ist bislang nicht bekannt. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen. Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Westhessen bietet Bürgerinnen und Bürgern sowie Gewerbetreibenden individuelle Beratungen zum Einbruchsschutz an. Polizeiliche Fachberaterinnen und Fachberater kommen auf Wunsch direkt zu Ihnen vor Ort, analysieren mögliche Schwachstellen und geben praktische Empfehlungen, um Häuser, Wohnungen oder Gewerbeobjekte besser gegen Einbrüche schützen zu können. Weitere Informationen sowie Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter https://www.polizei.hessen.de/service/ansprechpersonen/kriminalpolizeiliche-beratungsstelle-westhessen

6. Vollsperrung nach Unfall mit leichtverletzter Motorradfahrerin, Landesstraße 3025 bei Weilrod, Montag, 01.06.2026, 15 Uhr

(da)Am Montagnachmittag musste die Landesstraße 3025 bei Weilrod infolge eines Motorradunfalls zeitweise vollständig gesperrt werden. Gegen 15 Uhr war eine 17-Jährige mit ihrem Leichtkraftrad auf der Bundesstraße 275 in Richtung Rod an der Weil unterwegs. In einer Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu, die einer weiteren Untersuchung in einem Krankenhaus bedurften. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm den Transport. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der betroffene Streckenabschnitt voll gesperrt werden.

7. Nachtrag zu Pressemeldung vom 01.06.2026, Bad Homburg, Orangeriegasse, Dienstag, 02.06.2026

(da)Bei der am 1. Juni erfolgten Festnahme nach einem Einbruch in die Bad Homburger Orangerie konnten beim Beschuldigten weitere Gegenstände aufgefunden werden. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Einsatzkräfte Gegenstände vor, die gegen das Sprengstoffgesetz verstoßen. Die Gegenstände wurden sichergestellt und abtransportiert. Aufgrund dieser Funde mussten die Absperrmaßnahmen bis über den Mittag hinaus aufrechterhalten werden. Eine Gefahr für die Bevölkerung ergab sich nicht. Der 34-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

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