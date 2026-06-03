PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Friedrichsdorf, Seulberg, Im Dammwald, Dienstag, 02.06.2026, 11 Uhr bis 13.45 Uhr

(da)Über den Dienstagmittag sind Unbekannte in eine Wohnung in Seulberg eingebrochen. Zwischen 11 Uhr und 13.45 Uhr gelangten die Täter in das Mehrfamilienhaus in der Straße "Im Dammwald" und begaben sich in eines der oberen Stockwerke. Dort hebelten sie eine Wohnungstür auf und entwendeten anschließend aus den Innenräumen diversen Schmuck und Bargeld. Mit dieser Beute gelang es ihnen, unerkannt zu entkommen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen. Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Westhessen bietet Bürgerinnen und Bürgern sowie Gewerbetreibenden individuelle Beratungen zum Einbruchsschutz an. Polizeiliche Fachberaterinnen und Fachberater kommen auf Wunsch direkt zu Ihnen vor Ort, analysieren mögliche Schwachstellen und geben praktische Empfehlungen, um Häuser, Wohnungen oder Gewerbeobjekte besser gegen Einbrüche schützen zu können. Weitere Informationen sowie Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter https://www.polizei.hessen.de/service/ansprechpersonen/kriminalpolizeiliche-beratungsstelle-westhessen

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