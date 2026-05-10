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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Überfall auf Fußballfans

Gifhorn (ots)

Auf der Rückreise von dem Spiel des VFL Wolfsburg gegen den FC Bayern München kam es zu einem sehr unschönen Ereignis am Bahnhof in Calberlah. In der dortigen Unterführung griff eine Gruppe von ca. 6-8 vermummten Personen die eintreffenden Bahnreisenden an. Anscheinend ging es darum, gezielt Wolfsburg-Fans anzugreifen, denn es wurden auch Fanutensilien entwendet. Bei dem Angriff wurden fünf Personen verletzt wobei eine Person zur weiteren Untersuchung ins Klinikum eingeliefert wurde. Ob es sich bei den Angreifern um rivalisierende Fußballfans gehandelt hat und wenn ja, welchem Verein sie zugehörig sind, kann zur Zeit noch nicht gesagt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-0
Fax: + 49 (0)5371 / 980-150
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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