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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen und Unfallbeteiligter gesucht!

Calberlah (ots)

Bereits am 24.04.2026 kam es gegen etwa 13:00 Uhr in Calberlah zu einem Verkehrsunfall. Die beteiligte Pkw Fahrerin befuhr die Berliner Straße in Fahrtrichtung Hauptstraße, als ein etwa 10-jähriges Kind auf einem Fahrrad plötzlich die Fahrbahnseite wechselte. Hierbei kam es, trotz Vollbremsung zu einer leichten Kollision der beiden. Das Kind fuhr aber kurz darauf mit seinem Rad weiter, ohne mit der Pkw Fahrerin gesprochen zu haben. Da am Fahrzeug ein leichter Schaden festgestellt wurde, besteht nun die Sorge, dass sich das Kind wohlmöglich doch verletzt haben könnte. Das Kind sei etwa 10 Jahre alt gewesen und habe einen gelben Fahrradhelm getragen. Zu weiteren Bearbeitung des Unfalls, werden Zeugen bzw. das unfallbeteiligte Kind gesucht. Sollten sie wissen um wen es sich hierbei handelt oder das Kind kennen, dann melden sie sich bitte bei der Polizei in Isenbüttel oder jeder anderen Dienststelle in ihrer Nähe.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104
Fax: + 49 (0)5371 / 980-150
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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