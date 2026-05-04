PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Hochsitz gerät in Brand - Zeugen gesucht

POL-GF: Hochsitz gerät in Brand - Zeugen gesucht
  • Bild-Infos
  • Download

Viehmoorgraben (ots)

Am 16.04.2026 kommt es in der Mittagszeit zu einem Brand an einem Hochsitz. Die vom Feuer betroffene Waldfläche erstreckt sich über 750qm. Der Brand konnte durch die örtliche Feuerwehr gelöscht werden. Die Brandstelle befindet sich an der Zugstrecke zwischen Gifhorn/Winkel und Leiferde, auf der südlichen Seite, beim dortigen Viehmoorgraben, in der Nähe der Streckenüberführung. Zur Aufklärung der Brandursache sucht die Polizei Zeugen die etwas oder jemanden im angegebenen Zeitraum beobachtet haben. Wem ist am 16.04.2026 etwas ungewöhnliches Aufgefallen oder hat sonstige Beobachtungen getätigt. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Gifhorn oder jeder anderen Dienststelle in der Nähe.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Manuela Hahne
Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104
Fax: + 49 (0)5371 / 980-150
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 03.05.2026 – 10:27

    POL-GF: Pressebericht der Polizeiinspektion Gifhorn

    LK Gifhorn (ots) - Verkehrsunfälle mit Personenschäden, teils unter Alkoholeinfluss 30.04.2026, 13:56 Uhr: Bundesstraße 4 zwischen Meinholz und Meine Ein 42-jähriger Fahrzeugführer eines PKW und ein 56-jähriger Fahrzeugführer eines Krades befuhren die B4 a.R. Braunschweig kommend i.R. Gifhorn. Im Zuge eines Abbiegevorgangs des 42-Jährigen kam es zu einer Kollision mit dem Kradfahrer, welcher den ersten ...

    mehr
  • 30.04.2026 – 08:08

    POL-GF: Ersthelferin reanimiert erfolgreich

    Sassenburg (ots) - An der Ampelkreuzung der Bundesstraße 188 und der Landesstraße 289 kam es gestern Nachmittag zu einem Verkehrsunfall. Dem bisherigen Stand der Ermittlungen zufolge fuhr ein 62-Jähriger mit seinem Volkswagen Polo auf der Landesstraße von Westerbeck kommend in Richtung der Bundesstraße. Während der Fahrt erlitt der Mann einen medizinischen Notfall und fuhr bewusstlos in den Kreuzungsbereich. Dort ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 15:49

    POL-GF: Zeugen eines Unfalls gesucht

    Wesendorf (ots) - Der Polizei Wesendorf wurde gestern Abend ein Unfall gemeldet, zu dem Zeugen gesucht werden. Eine 23-Jährige rief gegen 19:45 Uhr die Polizei, da ihr Bruder als Radfahrer von einem Auto angefahren und verletzt worden sei. Die Beamten eilten daraufhin zu dessen Aufenthaltsort. Am Spielplatz am Veilchenweg trafen sie auf den 35-jährigen Angehörigen der Melderin. Dieser erklärte, dass er mit seinem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren