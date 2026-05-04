Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Hochsitz gerät in Brand - Zeugen gesucht

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Viehmoorgraben (ots)

Am 16.04.2026 kommt es in der Mittagszeit zu einem Brand an einem Hochsitz. Die vom Feuer betroffene Waldfläche erstreckt sich über 750qm. Der Brand konnte durch die örtliche Feuerwehr gelöscht werden. Die Brandstelle befindet sich an der Zugstrecke zwischen Gifhorn/Winkel und Leiferde, auf der südlichen Seite, beim dortigen Viehmoorgraben, in der Nähe der Streckenüberführung. Zur Aufklärung der Brandursache sucht die Polizei Zeugen die etwas oder jemanden im angegebenen Zeitraum beobachtet haben. Wem ist am 16.04.2026 etwas ungewöhnliches Aufgefallen oder hat sonstige Beobachtungen getätigt. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Gifhorn oder jeder anderen Dienststelle in der Nähe.

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