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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Mann verbarrikadiert sich in Wohnung

Gifhorn (ots)

Am heutigen 05.05.2026 kam es um die Mittagszeit zu einem polizeilichen Einsatz im Bereich Wilscher Weg in Gifhorn. Hierbei drohte ein Mann sich mittels eines Messers selber verletzen zu wollen und verbarrikadierte sich in seiner Wohnung. Die Person war während des gesamten Einsatzes allein in der Wohnung und es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für Dritte. Die Polizei hatte die Lage vor Ort unter Kontrolle und dank der guten Kommunikationsarbeit der eingesetzten Kräfte konnte die Person aus der Wohnung gesprochen werden. Der Mann wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum Gifhorn verbracht. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104
Fax: + 49 (0)5371 / 980-150
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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