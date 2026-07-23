Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl von Schrott

Zwischen Dienstag, 21. Juli 2026, 20:30 Uhr, und Mittwoch, 22. Juli 2026, 07:30 Uhr, kam es in der Straße Bokhorster Damm zu einem Diebstahl. Bisher unbekannte Personen entwendeten eine größere Menge Schrott, darunter u.a. Kupferkabel sowie Elektromotoren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter der Tel. 04442-8084610 entgegen.

Vechta - Versuchter Diebstahl aus PKW

Am Mittwoch, 22. Juli 2026, zwischen 17:00 Uhr und 17:20 Uhr, kam es in der Oldenburger Straße in Höhe Blumenstraße zu einem versuchten Diebstahl. Eine bisher unbekannte Person beschädigte das Beifahrerfenster eines schwarzen BMW Mini, welcher auf dem Parkstreifen abgestellt war. Augenscheinlich wurden keine Gegenstände aus dem PKW entwendet. Die Gesamtschadenshöhe beträgt etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter der Tel. 04441-9430 entgegen.

Vechta - Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 23. Juli 2026, gegen 00:30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 36-jährigen PKW-Fahrer, welcher in Vechta wohnhaft ist, in der Lohner Straße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde dem 36-Jährigen untersagt. Ein Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

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