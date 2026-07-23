Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Diebstahl in/aus Baustelle

Zwischen Sonntag, 19. Juli 2026, 17:00 Uhr, und Montag, 20. Juli 2026, 17:00 Uhr, kam es in der Straße Weldemannsweg zu einem Diebstahl. Bisher unbekannte Personen betraten ein im Umbau befindliches Gebäude und entwendeten hieraus eine Kabeltrommel sowie Kupferkabel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel.: 05432-803840) entgegen.

Cloppenburg - Betrug, falscher Bankmitarbeiter

Am Mittwoch, 22. Juli 2026, erstattete eine 41-jährige Frau aus Cloppenburg Strafanzeige wegen Betruges. Die 41-Jährige erhielt am Montagabend, 20. Juli 2026, einen Anruf von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter. Der Mitarbeiter forderte die 41-Jährige auf, in ihrer Banking-App verschiedene Bestätigungen vorzunehmen sowie weitere Handlungen auszuführen. Da die Frau zuvor bei ihrer Bank war, schöpfte sie zu diesem Zeitpunkt keinen Verdacht. Am Mittwoch, 22. Juli 2026, stellte die 41-Jährige nicht veranlasste Abbuchungen von ihrem Bankkonto fest und suchte persönlich die Bank auf. Hier wurde ihr mitgeteilt, dass es sich bei dem Anrufer von Montagabend um keinen echten Mitarbeiter gehandelt hat.

+++ Präventionshinweise zum Schutz vor falschen Bankmitarbeitern +++

- Seien Sie skeptisch, wenn Sie unerwartete Anrufe oder Nachrichten von "Bankmitarbeitern" erhalten, die nach persönlichen Daten fragen.

- Laden Sie keine Programme oder Apps herunter, die angeblich zur Sicherung Ihres Kontos notwendig sind.

- Rufen Sie die Bank direkt über die bekannte Telefonnummer an, um die Echtheit des Anrufs zu überprüfen.

- Geben Sie keine sensiblen Informationen wie PINs, Passwörter oder Kontodaten am Telefon preis.

- Prüfen Sie, ob der Anrufer eine offizielle E-Mail-Adresse verwendet oder ob es Anzeichen von Betrug wie Dringlichkeit oder Drohungen gibt.

- Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Kontobewegungen auf verdächtige Aktivitäten.

- Informieren Sie Familie und Freunde über Betrugsmaschen und wie sie sich schützen können.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht, Zeugenaufruf

Am Dienstag, 21. Juli 2026, zwischen 07:00 Uhr und 16:00 Uhr, kam es in der Bürgermeister-Feigel-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bisher unbekannte Person beschädigte vermutlich beim Ein- oder Aussteigen die Beifahrertür eines abgestellten silbernen Opels. Anschließend entfernte sich die Person von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Tel.: 04471-18600 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht, Zeugenaufruf

Am Mittwoch, 22. Juli 2026, gegen 11:15 Uhr, kam es auf der Glaßdorfer Straße Höhe Bahnweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 29-jähriger LKW-Fahrer aus Attendorn befuhr die Glaßdorfer Straße als ihm ein Trecker entgegenkam. Aufgrund der Fahrbahnenge sah sich der LKW-Fahrer zur Vermeidung einer Kollision der Fahrzeuge dazu veranlasst, nach rechts auf die Berme auszuweichen. Er verlor in der Folge die Kontrolle über das Fahrzeug. Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem Baum. Der 29-Jährige blieb unverletzt. Der/die bisher unbekannte Fahrer/unbekannte Fahrerin des Treckers setzte seine/ihre Fahrt unerlaubterweise fort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Garrel unter der Tel.: 04474 939420 entgegen.

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