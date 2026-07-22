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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 21. Juli 2026, gegen 19:30 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Cloppenburger Straße Ecke An der Höhe zu einem Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger PKW-Fahrer aus Wardenburg übersah im Kreuzungsbereich den vorfahrtsberechtigen PKW eines 27-jährigen Fahrers aus Garrel. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der Garreler wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beide PKW wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wurde auf 8.000 Euro geschätzt.

Cappeln - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Dienstag, 21. Juli 2026, gegen 21:25 Uhr, kam es in der Alten Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 27-jähriger Goldenstedter mit einem Motorrad die Alte Straße in Richtung Elsten, als er in einer Linkskurve aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der 27-Jährige verlor die Kontrolle über sein Motorrad und kam in einem Graben zum Liegen. Der Goldenstedter wurde schwer verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf 4.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Nadine Wolke, PHKin
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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