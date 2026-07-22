Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 21. Juli 2026, gegen 19:30 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Cloppenburger Straße Ecke An der Höhe zu einem Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger PKW-Fahrer aus Wardenburg übersah im Kreuzungsbereich den vorfahrtsberechtigen PKW eines 27-jährigen Fahrers aus Garrel. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der Garreler wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beide PKW wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wurde auf 8.000 Euro geschätzt.

Cappeln - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Dienstag, 21. Juli 2026, gegen 21:25 Uhr, kam es in der Alten Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 27-jähriger Goldenstedter mit einem Motorrad die Alte Straße in Richtung Elsten, als er in einer Linkskurve aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der 27-Jährige verlor die Kontrolle über sein Motorrad und kam in einem Graben zum Liegen. Der Goldenstedter wurde schwer verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf 4.000 Euro geschätzt.

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