Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Dieseldiebstahl

In der Zeit von Donnerstag, 16. Juli 2026, 13:00 Uhr, und Montag, 20. Juli 2026, 06:30 Uhr, kam es in der Kellerhöher Straße bei einer dortigen Baustelle zu einem Diebstahl. Bisher unbekannte Personen entwendeten aus mehreren Arbeitsmaschinen mehrere tausend Liter Dieselkraftstoff. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) in Verbindung zu setzen.

Molbergen - Münzkästen aufgebrochen

Am Freitag, 17. Juli 2026, gegen 01:45 Uhr, kam es in der Cloppenburger Straße bei einer dortigen Tankstelle zu einem Diebstahl. Bisher unbekannte Täter öffneten gewaltsam vier frei zugängliche Münzkästen und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter der Tel. 04475-941220 entgegen.

Cloppenburg - PKW Brand

Am Montag, 20. Juli 2026, gegen 23:10 Uhr, kam es in der Straße Brookweg auf einem dortigen Firmengrundstück zu einem Brand. Aus bisher unbekannter Ursache geriet ein PKW in Brand. Durch die Hitzeentwicklung wurden u.a. ein weiterer PKW sowie ein Anhänger in Mitleidenschaft gezogen. Die freiwillige Feuerwehr Cloppenburg rückte mit sechs Einsatzfahrzeugen sowie 23 Einsatzkräften aus. Der Gesamtschaden wurde bislang auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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