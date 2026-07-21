PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Diebstahl von Kupferplatten

In der Zeit von Samstag, 18. Juli 2026, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 19. Juli 2026, 19:10 Uhr, kam es in der Kirchstraße beim dortigen Pfarrhaus zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten Kupferplatten, welche sich in dem gepflasterten Boden vor dem Pfarrhaus befanden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum unter der Tel. 04446-959710 entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 20. Juli 2026, gegen 18:40 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 40-jährigen PKW-Fahrer, welcher in Lohne wohnhaft ist, in der Brinkstraße. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 40-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen 40-Jährigen eingeleitet.

Lohne - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Montag, 20. Juli 2026, zwischen 16:55 Uhr und 17:15 Uhr, kam es in der Keetstraße auf einem dortigen Parkplatz eines Verbrauchermarktes zu einer Unfallfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr beim Ein- oder Ausparken in/aus einer Parklücke gegen einen abgeparkten schwarzen Opel Astra. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung in Höhe von ca. 1000 Euro gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter der Tel.: 04442-808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 20. Juli 2026, gegen 12:25 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 43-jährige PKW-Fahrerin aus Lohne beabsichtigte, von einem Grundstück kommend auf die Bahnhofstraße einzufahren. Hierbei übersah sie einen 46-jährigen E-Bike Fahrer aus Lohne, welcher den Geh- und Radweg in nicht zulässiger Richtung entlang der Bahnhofstraße befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, infolgedessen der 46-Jährige leicht verletzt wurde. Sowohl am PKW als auch am E-Bike entstand Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe wurde auf 2150 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Nadine Wolke, PHKin
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 21.07.2026 – 11:22

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Saterland, OT Ramsloh Hollen - Einbruch in Wohnhaus In der Zeit von Freitag, 17. Juli 2026, 18.30 Uhr, bis Samstag, 18. Juli 2026, 08:30 Uhr, kam es in der Barmer Straße zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Personen verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus und entwendeten diverse Arbeitsgeräte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 11:21

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Dieseldiebstahl In der Zeit von Donnerstag, 16. Juli 2026, 13:00 Uhr, und Montag, 20. Juli 2026, 06:30 Uhr, kam es in der Kellerhöher Straße bei einer dortigen Baustelle zu einem Diebstahl. Bisher unbekannte Personen entwendeten aus mehreren Arbeitsmaschinen mehrere tausend Liter Dieselkraftstoff. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 15:02

    POL-CLP: Einzelmeldung für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Steinfeld (Mühlen) - Verdächtiges Ansprechen einer Jugendlichen Am Sonntag, 19. Juli 2026, wurde die Polizei über ein verdächtiges Ansprechen einer Jugendlichen in Steinfeld, Ortsteil Mühlen, informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 17-Jährige gegen 13:30 Uhr in der Dorfstraße zu Fuß unterwegs, als ein weißer Kastenwagen neben ihr fuhr und eine fremde, männliche Person sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren