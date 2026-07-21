Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Diebstahl von Kupferplatten

In der Zeit von Samstag, 18. Juli 2026, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 19. Juli 2026, 19:10 Uhr, kam es in der Kirchstraße beim dortigen Pfarrhaus zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten Kupferplatten, welche sich in dem gepflasterten Boden vor dem Pfarrhaus befanden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum unter der Tel. 04446-959710 entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 20. Juli 2026, gegen 18:40 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 40-jährigen PKW-Fahrer, welcher in Lohne wohnhaft ist, in der Brinkstraße. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 40-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen 40-Jährigen eingeleitet.

Lohne - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Montag, 20. Juli 2026, zwischen 16:55 Uhr und 17:15 Uhr, kam es in der Keetstraße auf einem dortigen Parkplatz eines Verbrauchermarktes zu einer Unfallfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr beim Ein- oder Ausparken in/aus einer Parklücke gegen einen abgeparkten schwarzen Opel Astra. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung in Höhe von ca. 1000 Euro gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter der Tel.: 04442-808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 20. Juli 2026, gegen 12:25 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 43-jährige PKW-Fahrerin aus Lohne beabsichtigte, von einem Grundstück kommend auf die Bahnhofstraße einzufahren. Hierbei übersah sie einen 46-jährigen E-Bike Fahrer aus Lohne, welcher den Geh- und Radweg in nicht zulässiger Richtung entlang der Bahnhofstraße befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, infolgedessen der 46-Jährige leicht verletzt wurde. Sowohl am PKW als auch am E-Bike entstand Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe wurde auf 2150 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell